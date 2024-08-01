Более 100 млн тенге задолжал злостный неплательщик в Шымкенте

Уклоняющегося от уплаты многомиллионного долга выявила система “Қорғау” в Шымкенте, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Программа выдала информацию о движущемся по автодорогам города должнике. За владельцем Мercedes числилась задолженность в размере почти 110 миллионов тенге.

На задержание иномарки дежурные ЦОУ ориентировали инспекторов патрульной полиции. Горожанина предупредили о необходимости оплаты задолженности, а его “железного коня” водворили на штрафную стоянку.

Напомним, приложение “Қорғау” может информировать полицейских об автомобилях с подложными номерами, без страховки, находящихся в розыске, с неоплаченными штрафами.

Программа также позволяет работать с “группой риска”, то есть выявляет автомобилистов, представляющих угрозу частым нарушением ПДД.