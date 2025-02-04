Департаментом АФМ по Павлодарской области зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамидой "Автолюкс", передаёт BaigeNews.kz.

За три месяца — с сентября по ноябрь 2024 года - деятельность организации распространилась на территории Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей.

"Подозреваемая, осуществляя деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложить денежные средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5% до 15% за каждые 10 дней. В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать кредиты за фактически неприобретённый товар, а подозреваемая обналичивала деньги и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки в ОАЭ Таиланд и другие страны. Подозреваемой вовлечено более 150 лиц, которые вложили в финансовую пирамиду свыше 100 миллионов тенге", - сообщили в АФМ.

На незаконно полученные средства подозреваемая приобрела Mercedes Benz и Toyota Camry. На авто с санкции суда наложен арест.

Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде "домашнего ареста".

В 2024 году Агентством ликвидировано 42 финансовые пирамиды, причинившие ущерб вкладчикам на сумму более 20 миллиардов тенге. Осуждены 78 человек, ущерб возмещён на сумму свыше 13 миллиардов тенге, конфисковано имущество на сумму 287 миллионов тенге.