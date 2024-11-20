Более 100 млн тенге потратят в Казахстане на исследование о влиянии единого часового пояса

На исследование о влиянии единого часового пояса в Казахстане могут потратить 160 млн тенге. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BaigeNews.kz.

При этом министр уточнил, что сумма на исследование в итоге может оказаться меньше.

"Заявка пришла на трехлетний бюджет – 160 миллионов тенге. Но в реальности, думаю, что будет меньше наполовину. Порядка 90-100 миллионов. Мы объявим конкурс. Заседание Высшей научной технической комиссии прошло. Национальный научный совет будет определять реальную стоимость", - сказал Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса.

Как будет именно проходить исследование, министр не знает. Но добавил, что в нем будет участвовать несколько институтов.

"Запрос общественный поступил. Мы вынуждены реагировать. Министерство здравоохранения с такой инициативой выступило. Мы поддержали", - сказал министр.

Он подчеркнул, что перед переходом на единый часовой пояс вопрос детально изучался. Была создана специальная межведомственная группа, в которую вошли 60 экспертов. В ней также были представлены эксперты Международного альянса природного времени.

"Говорить о том, что это был неизученный вопрос, нельзя. Была большая межведомственная группа. Задача следующего исследования ― изучить вопрос, который волнует казахстанцев насколько это влияет на здоровье", - заключил министр.

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