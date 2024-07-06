Более 100 мероприятий проходят в Астане в честь Дня столицы

Сегодня, 6 июля, в Казахстане отмечают День столицы. В честь этого праздника в Астане проходит около 100 разноплановых мероприятий. Жителей и гостей города ждут концертные программы, фестивали, спортивные турниры и много другое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

С 5 по 7 июля в столице проходит Международный фестиваль уличных театров "Театральная Евразия". В мероприятии принимают участие эстонские, польские, российские и казахстанские театральные коллективы и артисты.

6 июля в 11:00 пройдет парад участников Международного фестиваля уличных театров. Он начнется с Городской площади и завершит шествие в Центральном парке.

7 июля с 14:00 в Центральном парке пройдут театральные выступления участников фестивалья. В 17:00 часов пройдет закрытие фестиваля.

6 июля в 20:00 в Амфитеатре состоится праздничный концерт "Астана - арман қала" с участием артистов Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева. В мероприятии примут участие известные деятели искусства и звезды эстрады Майра Ильясова, Канат и Света Айтбаева, Арайлым Рахимовна, Гульнур Оразымбетова, Зарина Омарова, Муратбек Хайролда, Фарида Жолдасова, Акимхан Маженов, Алтыншаш Мукатаева, а также DJ Dake и балет современного танца "ALEM".

6 июля в 11:00 и в 15:00 на окраинах города в жилых массивах пройдут концерты "Астана – жүрегім" для жителей и гостей столицы. На праздничном мероприятии выступят Мади Кадыров, Гульнур Оразымбетова, Досымжан Танатаров, Медет и Клара Салыковы, Бауыржан Исаев и другие звезды казахстанской эстрады.

Места проведения праздничных концертов в Жилых массивах:

Район "Алматы":

11:00 площадь спортивного центра "Sana" (ул. Кажымукан, 5);

15:00 жилой массив "Промышленный";

Район "Байконыр":

11:00 жилой массив "Өндіріс" ;

15:00 жилой массив "Кирпичный";

11:00 жилой массив "Өндіріс СМП";

11: 00 жилой массив "Казгородок";

Район "Есиль":

11:00 жилой массив "Пригородный";

15:00 монумент "Байтерек";

Район "Нура":

В 11:00 жилой массив "Уркер";

В 15:00 парк Мереке.

Район "Сарыарка":

В11:00 сквер "Коргалжын";

В 15:00 парк "Коктал";

В 11:00 жилой массив "Агрогородок".

6, 7 и 8 июля с 12:00 в Центральном парке для гостей и жителей города будет работать летний проект "Мегеке street". Это фестиваль семейного отдыха для горожан всех возрастов с мастер-классами и кинотеатром под открытым небом.

6 июля в 18:00 часов на площадке ЭКСПО состоится праздничный концерт под открытым небом OPEN AIR. На мероприятии выступят звезды отечественной эстрады Ninety one, Orda, Raim, Sadraddin, Kalifarniya, Nazima, Alpha, T'OI, Imzi, Курмаш Махан, Jazzdauren и другие артисты. По завершению концерта ориентировочно в 22:15ч. (22:30) планируется световое дрон-шоу "ASPAN".

Напомним, для шоу дронов в небо будут запущены 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов - пиротехнические дроны. Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники. Все визуальные эффекты будут синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов. Шоу будет организовано за счет спонсорских средств.

7 июля на площадке ЭКСПО состоится праздничное шоу-концерт, посвященный Дню домбры. Гости вечера: этно-фольклорный ансамбль "Қорқыт", группа "Made in KZ", Ибрагим Ескендир и детский творческий центр "Алтын Домбыра", группа "Assyl", Qalifarniya, Qanay, Актоты Болшова и другие артисты.

Ко дню столицы запланированы масштабные спортивно-массовые мероприятия. Среди них самые крупные: республиканский отборочный турнир к 5-м Всемирным играм кочевников "Толағай алыптар сайысы", конные соревнования (конкур), республиканский турнир по байге "Елорда Кубогы", массовый забег "Ел жүрегі – Астана!", чемпионат по теннису среди любителей.

Наряду с крупными мероприятиями будут проводить турнир по волейболу среди жителей района "Байконыр", открытый турнир по асык ату "Астана сақасы" (мужчины, женщины), чемпионат по настольному теннису "Шоудаун" среди спортсменов с ограниченными возможностями, соревнования по национальным видам игр среди населения района "Сарыарка".