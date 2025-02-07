Более 100 литров незаконного алкоголя обнаружили в минивэне североказахстанца
Сегодня, 01:20
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Сегодня, 01:20Сегодня, 01:20
118Фото: ДП СКО
В Акжарском районе СКО изъяли 105 литров нелегального алкоголя, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе рейдов сотрудники отдела полиции остановили минивэн Mazda, за рулём которого находился 39-летний водитель. При визуальном осмотре автомобиля стражи порядка заметили пластиковые ёмкости по 5 литров и картонные ящики со стеклянными бутылками.
После проверки выяснилось, что мужчина перевозил спиртосодержащую продукцию без акцизных марок.
Изъято 105 литров незаконного алкоголя. Водитель привлечён к административной ответственности за занятие предпринимательской деятельностью без регистрации.
Как отметили в пресс-службе департамента полиции СКО, за январь полицейские изъяли 1145,5 литра безакцизного алкоголя.
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