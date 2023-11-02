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Более 100 килограммов осетровой рыбы изъяли у браконьеров в Мангистау

Вчера, 13:55
АВТОР
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lada.kz Вчера, 13:55
Вчера, 13:55
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Фото: lada.kz

Почти за две недели с начала республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер-2023" полицейские изъяли более 100 килограммов осетровой рыбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По данным полиции региона, с начала ОПМ "Браконьер-2023" выявлено 82 нарушения природоохранного законодательства. По двум фактам ведутся расследования по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

 "Всего у лиц, нарушивших природоохранное законодательство, изъято 104 кг 950 гр осетровой рыбы. 80 лиц привлечены к административной ответственности, из них 67 административных протоколов по статье 382 КоАП РК, 10 административных протоколов по статье 383 КоАП РК и один протокол по статье 484 КоАП РК", - сообщили в полиции региона.

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