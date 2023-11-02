Более 100 килограммов осетровой рыбы изъяли у браконьеров в Мангистау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Почти за две недели с начала республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер-2023" полицейские изъяли более 100 килограммов осетровой рыбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
По данным полиции региона, с начала ОПМ "Браконьер-2023" выявлено 82 нарушения природоохранного законодательства. По двум фактам ведутся расследования по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
"Всего у лиц, нарушивших природоохранное законодательство, изъято 104 кг 950 гр осетровой рыбы. 80 лиц привлечены к административной ответственности, из них 67 административных протоколов по статье 382 КоАП РК, 10 административных протоколов по статье 383 КоАП РК и один протокол по статье 484 КоАП РК", - сообщили в полиции региона.