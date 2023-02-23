Более 100 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

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Минздрав страны обновил статистику по суточной заболеваемости коронавирусом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В минувшие сутки COVID-19 заразились 106 человек.

На 23 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 651 человек (–1 479+ и 172 КВИ-), из них в стационарах находится – 96 пациент, на амбулаторном – 1 555 пациент.

Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжёлое, ещё четверо - в состоянии крайней степени тяжести, и один пациент подключён к аппарату ИВЛ.