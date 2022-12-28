Более 100 казахстанцев бесплатно обучили швейному делу, кулинарии и маркетингу

Первые участники благотворительного проекта "Табысты Отбасы" получили сертификаты, передает BaigeNews.kz. В пяти регионах страны состоялось торжественное вручение сертификатов об окончании обучения 117 участникам первого потока социального проекта "Табысты Отбасы".

Проект в первую очередь направлен на решение проблем с доступностью мер господдержки для семей с низкими доходами в Улытауской, Абайской, Жетысуской, Туркестанской и Актюбинской областях. Для обучения выбрано пять профессий: швейное дело, кулинария, салоны красоты, электромеханика и маркетинг в социальных сетях. К примеру, в селе Кобда Актюбинской области работает ателье и многопрофильный колледж. Здесь проходит обучение по профильным направлениям "Швейное дело" и "Автоэлектрик".

Участниками проекта стали самые разные люди, каждый со своей историей и целью.

"Я пришел на этот проект с целью получить знания автоэлектрика и открыть свое дело. Обучение прошло на высоком уровне, спасибо менторам и тренерам за поддержку и знания, которые мы получили за этот месяц. Я надеюсь, что, открыв свою автомастерскую, я не только увеличу свой достаток, но и внесу вклад в развитие нашего села", - рассказал участник проекта Орынгали Хабдырахман, проживающий в селе Али.

В свою очередь многодетная мать из села Кобды Баршагуль Бердибаева поделилась, что всегда мечтала открыть ателье.

"Поэтому выбрала профильное обучение "Швейное дело". Я рада, что попала на этот проект, потому что те знания и навыки, которые нам дали здесь, очень помогут мне в открытии своего дела. Теперь я намерена поделиться своими знаниями с молодыми и открыть небольшой швейный цех", - рассказала Баршагуль Бердибаева.

Искренний и трогательный момент состоялся после торжественного вручения сертификатов. Участники проекта, прошедшие профильное обучение "Кондитер", представили гостям торт с символикой проекта "Табысты Отбасы".

Отметим, что в рамках проекта участникам предоставляется полная поддержка, практические занятия и мастер-классы. При этом каждому уделяется индивидуальное внимание наставника и дается возможность получить необходимое оборудование. Кроме того, после одного месяца обучения наставники три месяца будут консультировать выпускников по вопросам бизнеса и производства. Главная особенность проекта заключается в том, что лучшие выпускники безвозмездно получат необходимый инвентарь и оборудование для открытия своего дела.

В перспективе проект "Табысты Отбасы" улучшит положение многодетных и малообеспеченных семей и будет в значительной степени способствовать развитию профессиональных компетенций у молодежи и формированию предпринимательской среды. А простота и прозрачность проекта является гарантией его доступности для групп населения, не охваченных мерами поддержки.