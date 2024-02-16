Более 100 иностранцев эвакуировали с трасс в Акмолинской области

В Акмолинской области, где бушует непогода, продолжаются спасательные операции на дорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

15 февраля в 23:25 с автодороги "Екатеринбург-Алматы" в пункт обогрева эвакуирован 71 пассажир. Граждане Таджикистана доставлены в пункт обогрева. В медицинской помощи они не нуждались.

На место происшествия выезжали сотрудники отдела чрезвычайных ситуаций города Атбасар — старший инженер Диас Нурпейсов, старший дознаватель Адиль Аманжолов и сотрудники акимата.

Также вечером 15 февраля на трассе "Жаксы-Есиль-Бузылык" из технически неисправного рейсового автобуса "Астана-Челябинск" эвакуированы 64 человек, из них 17 детей.

"Граждане Узбекистана эвакуированы в пункт обогрева общеобразовательной школы № 1 посёлка Жаксы. В медицинской помощи не нуждались. На спасательные работы выезжали спасатели Жаксынского района Аяз Макашев и Сайлаубек Кажымуратов", — отмечается в сообщении ДЧС Акмолинской области.

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В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Спасатели просят не выезжать водителей и пассажиров в дальнюю дорогу.