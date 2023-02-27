Более 100 иностранцам запретили въезд в Казахстан

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Из Казахстана выдворили 130 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили на брифинге МВД. Нарушителей выявили в ходе рейда "Мигрант" - сейчас полиция проверяет места компактного проживания иностранцев, строительные объекты, рынки, организации и работодатели, использующие наемный труд иностранцев.

"За неделю выявлено 6836 нарушений миграционного законодательства. Из них 1814 нарушений иностранцами сроков пребывания в стране, 1886 фактов незаконного трудовой деятельности иностранцами, 356 работодателей привлечено к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы. За несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах привлечено 2727 физических и юридических лиц. Вынесено 514 решений судов о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны", - сообщили в МВД.

В принудительном порядке выдворено 130 иностранцев. Всем выдворенным лицам закрыт въезд в Казахстан на пять лет.

Согласно данным МВД, иностранцы въезжают в страну легально, однако в ряде случаев переходят в разряд нарушителей миграционного законодательства и в этом в большей степени помогают наши граждане Казахстана.

"Немалая часть нарушений, связана с привлечением иностранцев на работу без получения для этого разрешительных документов. К примеру, на строительных объектах городов Алматы, Атырау выявлено 95 иностранцев, которые незаконно занимались незаконной трудовой деятельностью на строительных объектах. Выявлены аналогичные факты в городах Астана, Шымкент, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, где незаконно использовался незаконно труд иностранцев на строительных объектах", - отметили в ведомстве.

Незаконно осуществлявшие трудовую деятельность иностранцы и их работодатели привлечены к ответственности. Был установлен работодатель в Атырауской области, неоднократно привлекавший незаконно иностранную рабочую силу. В отношении него начато досудебное расследование по признакам преступления предусмотренного статьи 395 УК РК.