Более 100 фермеров не могли получить субсидии в Алматинской области
Сегодня, 16:11
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Сегодня, 16:11Сегодня, 16:11
41Фото: baigenews.kz
В Алматинской области 110 крестьян не могли получить свои субсидии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пртокуратуру Алматинской области.
“Проверка в Управлении сельского хозяйства Алматинской области, проведенная прокуратурой, выявила, что 110 фермерских хозяйств не получили положенные им субсидии. Хотя фермеры подали заявки на субсидии еще в июле 2023 года, выплаты задержались и на 2024 год”, - говорится в сообщении.
Общая сумма задолженности перед фермерами составила 199 миллионов тенге.
Прокуратура области приняла меры, чтобы все фермеры получили свои субсидии.