  • 4 Июня, 16:20
  • BAIGENEWS

Более 100 фермеров не могли получить субсидии в Алматинской области

Сегодня, 16:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 16:11
Сегодня, 16:11
41
Фото: baigenews.kz

В Алматинской области 110 крестьян не могли получить свои субсидии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пртокуратуру  Алматинской области.

“Проверка в Управлении сельского хозяйства Алматинской области, проведенная прокуратурой, выявила, что 110 фермерских хозяйств не получили положенные им субсидии. Хотя фермеры подали заявки на субсидии еще в июле 2023 года, выплаты задержались и на 2024 год”, - говорится в сообщении.

Общая сумма задолженности перед фермерами составила 199 миллионов тенге. 

Прокуратура области приняла меры, чтобы все фермеры получили свои субсидии.

Самое читаемое

Наверх