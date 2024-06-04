Более 100 фермеров не могли получить субсидии в Алматинской области

В Алматинской области 110 крестьян не могли получить свои субсидии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пртокуратуру Алматинской области.

“Проверка в Управлении сельского хозяйства Алматинской области, проведенная прокуратурой, выявила, что 110 фермерских хозяйств не получили положенные им субсидии. Хотя фермеры подали заявки на субсидии еще в июле 2023 года, выплаты задержались и на 2024 год”, - говорится в сообщении.

Общая сумма задолженности перед фермерами составила 199 миллионов тенге.

Прокуратура области приняла меры, чтобы все фермеры получили свои субсидии.