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Более 100 фактов контрабанды ГСМ пресекли пограничники в Жамбылской области

Сегодня, 09:22
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:22
Сегодня, 09:22
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Фото: pixabay.com

В октябре сотрудники Департамента Пограничной службы по Жамбылской области на Государственной границе пресекли 159 фактов незаконного перемещения горюче-смазочных материалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение КНБ РК.

"Нефтепродукты перевозились автотранспортом с использованием дополнительно установленных бензобаков, переоборудованных газобаллонов и различных хозяйственных ёмкостей", ― проинформировали в комитете.

С начала текущего года на данном участке предотвращено 1 205 случаев провоза ГСМ.

Материалы по указанным фактам переданы в компетентные органы для принятия соответствующих мер.

 

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