Более 100 фактов контрабанды ГСМ пресекли пограничники в Жамбылской области
Сегодня, 09:22
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Сегодня, 09:22Сегодня, 09:22
93Фото: pixabay.com
В октябре сотрудники Департамента Пограничной службы по Жамбылской области на Государственной границе пресекли 159 фактов незаконного перемещения горюче-смазочных материалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение КНБ РК.
"Нефтепродукты перевозились автотранспортом с использованием дополнительно установленных бензобаков, переоборудованных газобаллонов и различных хозяйственных ёмкостей", ― проинформировали в комитете.
С начала текущего года на данном участке предотвращено 1 205 случаев провоза ГСМ.
Материалы по указанным фактам переданы в компетентные органы для принятия соответствующих мер.
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