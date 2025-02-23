В Костанайской области сотрудники МЧС спасли из снежного плена более 100 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошёл ночью в 22 км от села Амантогай.

"На закрытом участке трассы "Аулиеколь-Жалдама" сотрудники МЧС спасены 98 человек, из них 18 детей. Из спасенных семь человек, в том числе шесть детей доставлены в пункт обогрева села Амантогай. Также из снежного заноса на очищенный участок автодороги отбуксированы восемь легковых автомобилей. В Сарыкольском районе, в пяти километрах от села Соналы на автодороге "Сарыколь-Комсомольское" силами МЧС из снежного заноса на очищенный участок автодороги отбуксировали один легковой автомобиль, в салоне которого находились два человека", — говорится в сообщении.