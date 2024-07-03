Более 100 человек погибло в давке во время религиозного собрания в Индии

По меньшей мере 116 человек погибли во время давки на религиозном собрании в индийском штате Уттар-Прадеш, в округе Хатрас. Власти говорят, что число погибших может вырасти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bbc.com.

Трагедия произошла в деревне Рати Бханпур, на окраине которой люди собрались, чтобы послушать известного проповедника Бхоле Бабу. Такие религиозные встречи называются сатсанг.

Процесс опознания жертв, среди которых много женщин, а также дети, все еще продолжается.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал оказать финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим в давке.

Пока неясно, что именно привело к давке. По словам очевидцев, выход был слишком узким, и, когда люди покидали мероприятие, из-за сильной пылевой бури возникла неразбериха и паника, в результате чего многие люди оказались затоптаны.

Генеральный инспектор округа Хатрас Шалаб Матур сказал, что сатсанг проходил в закрытом шатре и что люди по окончании проповеди просто хотели поскорее выбраться на свежий воздух.