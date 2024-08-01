Более 100 человек были задержаны после беспорядков в Лондоне

Полиция Лондона задержала более 100 человек после масштабных беспорядков у резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которые стали продолжением протестов в городе Саутпорт, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом 1 августа сообщила лондонская полиция.

"Более 100 человек были арестованы за такие правонарушения, как массовые беспорядки, нападение на сотрудника службы спасения и нарушение условий проведения акции протеста", — говорится в сообщении на странице столичной службы полиции в социальной сети.

Также уточняется, что несколько полицейских получили незначительные ранения.