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Более 100 бизнесменов незаконно отстранили от конкурса на размещение госзаказа в Шымкенте

Сегодня, 17:15
АВТОР
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Qazcontent Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15
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Фото: Qazcontent

Прокуроры защитили права более 100 предпринимателей в Шымкенте. Проанализировав работу конкурсной комиссии по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, специалисты пришли к выводу, что не всё прошло законно, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что состав комиссии был сформирован некорректно, документы рассматривались без участия заявителей, а решение об отказе принималось необоснованно и ограничивало права предпринимателей. По акту надзора отменено протокольное решение и защищены права 100 предпринимателей, безосновательно не допущенных к конкурсу. К дисциплинарной ответственности привлечены заместитель начальника Управления образования и начальник отдела", - сообщили в прокуратуре.

В городе проведён повторный конкурс на размещение государственного образовательного заказа.

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