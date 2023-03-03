Более 100 авто оказались в снежном заносе в Абайской области — МЧС

Фото: пресс-службу МЧС РК

Заложниками непогоды в Абайской области на трассе "Семей – Усть-Каменогорск" стали более 100 грузовых и легковых автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Абайской области.

В снежном заносе в районе села Булак застряли 14 грузовых и 11 легковых автомобилей, одна газель и один эвакуатор. Для эвакуации людей на место происшествия на автомобиле КУНГ выехали сотрудники ПЧ-6 посёлка Шульбинск.

"Дорожные службы произвели чистку дорог, освободив автомобили. Эвакуация населения не потребовалась. 10 человек на пяти легковых автомобилях самостоятельно доехали до села Булак и разместились в пункте обогрева в СОШ села Булак", - сообщили в ДЧС.

Утром 3 марта в Жарминском районе, не доезжая до села Калбатау, в снежном заносе застрял пассажирский автобус, в салоне которого находились 36 человек. Для их спасения сотрудники ПЧ-14 выехали на автомобиле КУНГ из села Калбатау.

"В снежном заносе оказались 70 грузовых и 10 легковых автомобилей, а также один пассажирский автобус. Всего на автодорогах области в снежном заносе оказались 84 грузовых и 21 легковой автомобилей, одна газель, один эвакуатор и один автобус. К проведению спасательной операции от ДЧС области Абай было привлечено восемь человек личного состава и три единицы техники", - уточняется в сообщении.

В ДЧС отметили, что все водители выехали на трассу, пренебрегая сообщением об объявленном штормовом предупреждении и ограничении движения на автодорогах.

"ДЧС области Абай напоминает водителям о необходимости тщательно проверять исправность автомобиля и следить за информацией о состоянии автодорог. При получении штормовых предупреждений рекомендуется воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды, особенно с маленькими детьми", - напомнили спасатели.