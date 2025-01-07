С 31 декабря по 3 января через контрольно-пропускные пункты нацпарка "Бурабай" проследовало более 10 тысяч человек и 3034 автомобилей, передаёт BaigeNews.kz.

Такими данными информационной системы поделилась дирекция Государственного национального природного парка "Бурабай".

"Конечно, основной наплыв отдыхающих приходится на летние месяцы, однако мы видим, что и зимний сезон становится все более привлекательным. В ушедшем 2024 году в нашем нацпарке побывало более миллиона туристов," - проинформировал директор ГНПП "Бурабай" Сергей Быков.

Нарушений природоохранного законодательства, в том числе незаконной вырубки хвойных деревьев, в праздничные новогодние дни не выявлено, отметил директор.

Среди любителей активного зимнего отдыха наиболее популярными туристическими объектами являются горнолыжные базы, лесная ферма "Акмарал", зимний городок "Burabayland", где можно покататься на санях, снегоходах, лыжах и коньках. Также традиционно туристы посещают поляну Абылай хана с обновленным мультимедийным комплексом.