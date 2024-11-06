Более 10 трасс закрыты в Акмолинской области

Погода резко ухудшилась в Акмолинской области. Из-за верхового снега, метели и ограничения видимости закрыли движение для всех видов транспорта на двух участках трасс республиканского значения и 11 участках дорог областного значения, передаёт BaigeNews.kz.

C 20:00, по данным АО "НК КазАвтоЖол", ограничено движение по трассе "Кокшетау-Атбасар" с 47 по 184 километры ( от посёлка Зеренда до Атбасара). С 21:00 - по трассе "Астана-Петропавловск" от Астаны до Щучинска.

Кроме того, временно закрыты дороги в Сандыктауском ("Балкашино-Шантобе" (км 0-56), "Петровка-Острогорка-Мариновка" (км 0-108), "Кокшетау-Атбасар-Веселое" (км 0-24), Шортандинском ("Жолымбет-Шортанды-Пригородное" (км 0-116,4), Аккольском ("Новый Колутон-Акколь-Азат-Минский" (км 55-124), "Азат-Степногорск" (км 0-41), Буландынском районах ("Жалтыр-Макинск" (км 38-122,6).

В районе Биржан Сал ограничено движение по дорогам "Щучинск-Степняк-Валиханова" (км 25-124,5), "Степняк-Макинск" (км 0-14,8). В Бурабайском районе - "Щучинск-Степняк-Валиханово" (км 0-25), в Астраханском районе - по дороге "Жалтыр-Макинск" (км 0-38).

В департаменте по ЧС действует горячая линия для водителей по номеру: 8 7162 520950.