Более 10 тонн мусора вывезли из Кульсары коммунальщики

Сотрудники ТОО "Жылыой Тазалык" в день вывозят до 1,7 тонн бытовых отходов из подтопленных домов в пострадавшем от паводков Кульсары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Об этом рассказал начальник участка ТОО "Жылыой Тазалык" Аскар Темиржан. Сегодня с подтопленных дворов коммунальщики вывезли более 10 тонн мусора и ТБО.

"В рамках работ по ликвидации режима ЧС ведется работа по вывозу пострадавшего имущества из домов жителей Кульсары. В день с улиц убирается до 1,7 тонн мусора. Наша задача как можно в быстрые сроки очистить дома и дворы от мусора, что жители смогли сделать ремонт и привести в порядок свое жильё", — рассказал Аскар Темиржан.

Отметим, что в работах по уборке и вывозу мусора с улиц Кульсары задействовано 17 самосвалов, 5 погрузчиков, 38 сотрудников ТОО "Жылыой Тазалык".

Пять бригад работают ежедневно с восьми утра до восьми вечера.