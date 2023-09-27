Более 10 тонн дизтоплива украли с завода “Казфосфат”

Полицией Жамбылской области пресечена деятельность группы лиц, которая на протяжении длительного времени занималась хищением дизельного топлива с завода ТОО “Казфосфат” в городе Жанатас, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по п. 1 ч. 3 ст. 188 УК РК “Кража, совершенная в крупном размере”.

"Организатором хищения оказался 34-летний житель Туркестанской области. С участием работников завода, они на протяжении длительного времени вывозили в крупных объемах похищенное дизельное топливо", - сообщили в полиции.

В результате обысков по месту жительства задержанного изъяты свыше 10 тонн дизельного топлива, а также оборудование, автомашины использовавшиеся для перевозки и перекачивания ГСМ. Кроме того, изъят обрез гладкоствольного ружья.