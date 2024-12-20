  • 20 Декабря, 20:32
  • BAIGENEWS

Более 10 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны

Большинство из них на прилёт.

Сегодня, 19:43
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:43
Сегодня, 19:43
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Фото: baigenews.kz

Часть рейсов задержаны из-за непогоды в аэропорту Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Из запланированных 75 рейсов на вылет задерживаются четыре - три в Алматы и один в Омск.

На прилёт также зафиксированы задержки по рейсам:

  • DV743 Алматы-Астана
  • KC206 Дубай-Астана
  • KC995 Алматы-Астана
  • KC7057 Алматы-Астана
  • DV773 Актау-Астана
  • KC978 Актобе-Астана
  • KC991 Алматы-Астана
  • 5W7087 Абу-Даби-Астана
  • IQ368 Костанай-Астана
  • IQ522 Омск-Астана 

Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсов и возможных изменениях в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны.

Ранее сообщалось о том, что из-за снегопада задержаны рейсы в аэропорту Алматы.

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