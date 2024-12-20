Более 10 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
Большинство из них на прилёт.
Сегодня, 19:43
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Сегодня, 19:43Сегодня, 19:43
118Фото: baigenews.kz
Часть рейсов задержаны из-за непогоды в аэропорту Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Из запланированных 75 рейсов на вылет задерживаются четыре - три в Алматы и один в Омск.
На прилёт также зафиксированы задержки по рейсам:
- DV743 Алматы-Астана
- KC206 Дубай-Астана
- KC995 Алматы-Астана
- KC7057 Алматы-Астана
- DV773 Актау-Астана
- KC978 Актобе-Астана
- KC991 Алматы-Астана
- 5W7087 Абу-Даби-Астана
- IQ368 Костанай-Астана
- IQ522 Омск-Астана
Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсов и возможных изменениях в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны.
Ранее сообщалось о том, что из-за снегопада задержаны рейсы в аэропорту Алматы.
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