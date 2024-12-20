Часть рейсов задержаны из-за непогоды в аэропорту Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Из запланированных 75 рейсов на вылет задерживаются четыре - три в Алматы и один в Омск.

На прилёт также зафиксированы задержки по рейсам:

DV743 Алматы-Астана

KC206 Дубай-Астана

KC995 Алматы-Астана

KC7057 Алматы-Астана

DV773 Актау-Астана

KC978 Актобе-Астана

KC991 Алматы-Астана

5W7087 Абу-Даби-Астана

IQ368 Костанай-Астана

IQ522 Омск-Астана

Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсов и возможных изменениях в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны.

Ранее сообщалось о том, что из-за снегопада задержаны рейсы в аэропорту Алматы.