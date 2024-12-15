В Грузии проходит 18-й день протестов после того, как правительство объявило о приостановке переговоров о вступлении в ЕС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Newsgeorgia.

Шествия в Тбилиси начнутся днем, с 14:00 по местному времени (15:00 по времени Астаны) это будет происходить каждый час, а иногда одновременно с разных концов города.

В Тбилиси за последние дни сильно похолодало, митинг перед парламентом теперь расходится раньше, после полуночи — но добавился формат шествий, которые позволяют в движении замерзнуть не так сильно. Люди собираются по сферам основной деятельности и интересам.

Из необычных акций в воскресенье — объединенный марш вечных антагонистов, болельщиков "Барселоны" и "Реала".

"На нашей планете сложно найти два полюса, более противоположных друг другу, чем мы – болельщики "Реала" и "Барселоны". Однако в свете текущих событий нам бы хотелось стать еще одним примером единения грузин", — говорится в заявлении инициативной группы.

Также впервые на акциях отдельной колонной появятся игроки грузинского клуба "Что? Где? Когда?", а к вечеру к парламенту придет шествие ветеринаров, владельцев и любителей животных. Снова на акции выходят представители IT, студенты и выпускники различных вузов.

Акции продолжаются в регионах Грузии. В Батуми в воскресенье на акцию на площади Европы отдельной колонной придет Марш учителей. Сбор педагогов объявлен в 18:00 у памятника Илии.

Семь акций в поддержку протестов в Грузии объявлены за границей, их проводят инициативные группы грузинских мигрантов.

Напомним, в Грузии 14 декабря выбрали нового президента. Им стал бывший футболист и экс-депутат Михаила Кавелашвили. Ранее действующий президент Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен.