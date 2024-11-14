Более 10 млн тенге задолжал своей дочери алиментщик в ВКО
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В Восточно-Казахстанской области полиция установила алиментщика, задолжавшего более 10 млн тенге своей дочери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В рамках работы по выявлению и розыску неплательщиков алиментов, сотрудники миграционной службы управления полиции города Усть-Каменогорска установили 40-летнего мужчину, который с 2011 года не исполнил свои обязательства по выплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Сумма задолженности составила около 10 млн тенге.
Согласно постановлению частного судебного исполнителя, который обратился в миграционную службу, алиментщик был объявлен в розыск за невыполнение решения суда. Стражи порядка выявили местонахождение должника", - говорится в сообщении.
В ближайшее время взысканием задолженности займутся судебные исполнители.
В Департаменте полиции ВКО сообщили, что с начала текущего года было установлено более 35 алиментщиков. Всего за один день было выявлено пять аналогичных случаев.
"Полиция напоминает, что уклонение от уплаты алиментов несет за собой не только материальные последствия, но и может привести к уголовному преследованию", - отмечено в обращении к должникам.