Более 10 млн тенге задолжал своей дочери алиментщик в ВКО

В Восточно-Казахстанской области полиция установила алиментщика, задолжавшего более 10 млн тенге своей дочери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В рамках работы по выявлению и розыску неплательщиков алиментов, сотрудники миграционной службы управления полиции города Усть-Каменогорска установили 40-летнего мужчину, который с 2011 года не исполнил свои обязательства по выплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Сумма задолженности составила около 10 млн тенге.

Согласно постановлению частного судебного исполнителя, который обратился в миграционную службу, алиментщик был объявлен в розыск за невыполнение решения суда. Стражи порядка выявили местонахождение должника", - говорится в сообщении.