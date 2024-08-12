Более 10 млн тенге отдала мошенникам жительница Кокшетау

10,5 млн тенге личных накоплений отдала мошенникам жительница Кокшетау, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

7 августа от действий интернет-мошенников пострадала 71-летняя жительница города Кокшетау, перечислившая на счета аферистов более 10,5 млн тенге личных накоплений. По факту мошенничества полицейские начали досудебное расследование.

Установлено, что 5 августа на телефон пенсионерки позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительного органа и сообщил, что зафиксирована попытка снятия денежных средств третьими лицами с ее счета. Далее поступил еще один звонок, теперь уже от сотрудника банка, который, продолжая вводить акмолинку в заблуждение, попросил ее установить на телефон программу для защиты от мошеннических атак, которая оказалась приложением удаленного доступа.

Выполняя все инструкции мошенников, женщина прошла регистрацию в приложении и все свои сбережения, а это более 10,5 млн тенге, внесла на банковский счет.

Полицейские выяснили, что позже эти деньги были сняты мошенниками на территории другой страны.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными, особенно при поступлении звонков от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных структур или банков. И просят граждан предупредить о фактах мошенничества своих пожилых родственников.