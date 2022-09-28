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  • Более 10 миллионов тенге выделят на предвыборную агитацию кандидата в президенты Казахстана - ЦИК
Almaty.tv Сегодня, 17:14
115
Фото: Almaty.tv

Более 10 миллионов тенге выделят на предвыборную агитацию кандидата в президенты Казахстана - ЦИК

Член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Сабила Мустафина рассказала, каков будет размер расходов кандидата в президенты Казахстана, сообщает BaigeNews.kz.

Устанавливается размер расходов кандидата в президенты РК в объеме 10 312 600 тенге.

В эту сумму входят:

  • Выступление с программой по телевидению и радио, а также публикация двух статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях - 9 012 600.
  • Проведение публичных предвыборных мероприятий кандидатов и выпуск агитационных материалов - 800 000 тенге.
  • Транспортные расходы - 500 000 тенге.

ЦИК сообщил, что расчеты сделаны согласно ценам, предложенными средствами массовой информации и других организаций.

Предусмотрено выделение средств на кандидата для выступлений со своими программами в СМИ:

  • на телевидении - 15 минут,
  • на радио - 10 минут,
  • для публикаций в периодических печатных изданиях или сетевых изданиях двух статей не более 0,1 печатного листа.
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#выборы #ЦИК
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 17:14
115
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