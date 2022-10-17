Более 10 миллионов казахстанцев живут в опасных зонах

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Из-за многообразия природных и геологических условий, территория Казахстана подвержена большинству стихийных бедствий. В министерстве по чрезвычайным ситуациям подсчитали, что 40 процентов территории Казахстана находится в сейсмоопасной зоне и 30 процентов расположены в зонах, подверженных техногенным угрозам. Это более 400 городов и населенных пунктов, с постоянным количеством проживающих более 10 миллионов человек. 40 процентов промышленного потенциала и практически половина объектов экономики расположены в потенциально опасных районах, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Одной из таких опасностей является землетрясение. Как показывает мировой опыт, разрушительные землетрясения влекут за собой широкий спектр вторичных опасных явлений и процессов, таких как оползни, сели, пожары, эпидемии.

Здесь многое зависит от своевременного и достоверного сейсмического прогноза, системы раннего оповещения населения, готовности органов управления и населения к действиям в экстремальной ситуации, комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий.

Для выработки системных мер по улучшению работы в сфере сейсмической безопасности в Казахстане в 2021 году разработана Дорожная карта "Комплекс мер по повышению эффективности работы по обеспечению сейсмической безопасности" до 2023 года.

МЧС Казахстана совместно с Институтом сейсмологии проводит работу по внедрению цифровизации в этой сфере. МЧС планирует перевести глобальный перевод фундаментальных и прикладных работ на цифровые технологии. Которые будут включать в себя следующие пункты:

- цифровые проекты мониторинга и предупреждения всех видов угроз;

- работа с Искусственным интеллектом в области сейсмологии;

Институт станет международным хабом цифровых сейсмических технологий.

"Таким образом, мы готовы приступить к созданию межведомственного кризисного центра с интеграцией и проактивным отключением критических объектов", - отметил начальник департамента предупреждения ЧС Рустембек Амрин.

Рустембек Амрин рассказал, что реализация прикладных цифровых проектов будет включать в себя:

Цифровые безлюдные сейсмостанции мониторинга;

Сбор и обработка цифровых сейсмоданных в дата-центре Института;

Цифровая система раннего оповещения между регионами Республики;

Цифровое моделирование всех видов угроз;

Создание межведомственного кризисного центра с проактивным отключением критических объектов;

Международный хаб цифровых сейсмических технологий будет включать в себя:

Создание дата-центра на основе накопленных сейсмических знаний ХХ века;

Переход от методик ХХ века к цифровым алгоритмам

ХХІ века;

Разработка новых научных методов на основе цифровых сейсмоданных.

Программа "Цифровая сейсмология XXI века" была представлена в Калининграде на совместной коллегии министерств по чрезвычайным ситуациям Казахстана, Белоруссии и России.