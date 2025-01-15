При координации прокуратуры области Жетісу департаментами КНБ и полиции пресечена деятельность двух подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz.

"Из незаконного оборота изъято более 10 кг "мефедрона", около 5кг жидкости (в процессе кристаллизации), 200 литров прекурсоров, электронные весы, блокнот с инструкцией изготовления синтетических наркотиков, канистры с жидкостью, а также приспособления для изготовления "синтетики", - говорится в сообщении прокуратуры.

С санкции суда взяты под стражу 5 лиц, из них 2 иностранные граждане. Проводится досудебное расследование по ст.297 УК.



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