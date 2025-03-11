  • 11 Марта, 21:17
  • BAIGENEWS

Более 10 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в США

Автобус направлялся в штат Нью-Йорк.

Сегодня, 21:09
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:09
Сегодня, 21:09
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Фото: pxhere.com

Школьный автобус, в котором находились 31 человек, перевернулся на автомагистрали Garden State Parkway в Нью-Джерси. Более десятка человек  госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Полиция Нью-Джерси заявила, что 15 человек, включая водителя и 14 подростков, получили травмы в результате аварии. Жёлтый школьный автобус перевернулся на бок.

Губернатор Фил Мерфи сообщил в социальных сетях, что его проинформировали о происшествии с автобусом из Лейквуда. На месте происшествия работали сотрудники госслужб и департамент транспорта. Известно, что автобус направлялся в штат Нью-Йорк. 

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