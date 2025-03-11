Более 10 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в США
Автобус направлялся в штат Нью-Йорк.
Сегодня, 21:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:09Сегодня, 21:09
26Фото: pxhere.com
Школьный автобус, в котором находились 31 человек, перевернулся на автомагистрали Garden State Parkway в Нью-Джерси. Более десятка человек госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.
Полиция Нью-Джерси заявила, что 15 человек, включая водителя и 14 подростков, получили травмы в результате аварии. Жёлтый школьный автобус перевернулся на бок.
Губернатор Фил Мерфи сообщил в социальных сетях, что его проинформировали о происшествии с автобусом из Лейквуда. На месте происшествия работали сотрудники госслужб и департамент транспорта. Известно, что автобус направлялся в штат Нью-Йорк.
Самое читаемое
- Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с США
- Министр обороны Казахстана встретился с итальянским коллегой в Риме
- Почему WBO отказала Жанибеку Алимханулы в статусе суперчемпиона
- Найдены спровоцировавшие сход лавины на Шымбулаке лыжники
- Гигантскую кисту с 19 литрами жидкости удалили женщине в Павлодаре