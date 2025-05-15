Жителям и гостям столицы стоит быть внимательнее при передвижении по городу - в Астане временно изменены маршруты нескольких автобусных линий. Об этом сообщила транспортная компания "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.

Согласно официальной информации, временные корректировки коснулись маршрутов №№ 15, 15А, 18, 26, 27, 35, 47, 49, 54, 60, 314. Подробности о новых схемах движения пока уточняются, однако в CTS настоятельно рекомендуют заранее планировать поездки, особенно в часы пик.