Более 10 автобусных маршрутов временно изменят схемы движения в Астане
Пассажиров просят учитывать временные изменения.
Сегодня, 08:29
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Сегодня, 08:29Сегодня, 08:29
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Жителям и гостям столицы стоит быть внимательнее при передвижении по городу - в Астане временно изменены маршруты нескольких автобусных линий. Об этом сообщила транспортная компания "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.
Согласно официальной информации, временные корректировки коснулись маршрутов №№ 15, 15А, 18, 26, 27, 35, 47, 49, 54, 60, 314. Подробности о новых схемах движения пока уточняются, однако в CTS настоятельно рекомендуют заранее планировать поездки, особенно в часы пик.