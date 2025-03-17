Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента, озвученных на IV заседании Национального курултая, передаёт BaigeNews.kz.

Премьер-министр подчеркнул необходимость качественной и оперативной работы по направлениям, отмеченным Главой государства в своем выступлении. Министерствам и акиматам дан ряд поручений.

Так, АПК Казахстан продолжит укреплять позиции в экспорте зерна и муки, наращивая мощности глубокой переработки. В ближайшие 3 года запустят 3 крупных проекта на $560 млн с созданием 1,5 тыс рабочих мест.

Премьер-министр подчеркнул необходимость качественной и оперативной работы по направлениям, отмеченным Главой государства в своем выступлении. Министерствам и акиматам дан ряд поручений.



В рамках налоговой реформы первый пакет поправок внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента.

"Выработаны дополнительные предложения, позволяющие решить некоторые вопросы кардинальным образом. При этом, мы должны максимально сосредоточиться на оптимальном расходовании бюджетных средств и обеспечении доходной части республиканского бюджета", - подчеркнул Олжас Бектенов. Соответствующее поручение дано Минфину совместно с заинтересованными госорганами.

МЦРИАП поручено разработать план мероприятий по внедрению новых цифровых технологий в госорганах и квазигоссекторе. К этой работе необходимо привлечь IT-специалистов.

"Глава государства поручил Правительству приступить к строительству новой автодороги от Астаны через тургайский регион с выходом к Транскаспийскому транспортному коридору. Министерству транспорта необходимо оперативно актуализировать ранее разработанные ТЭО и ПСД, определиться с источниками финансирования и уже в текущем году приступить к строительству", - отметил Премьер-министр.

МСХ поручено разработать комплексный план по глубокой переработке зерна и развитию экспорта. МЭПР необходимо внести в Правительство проект решения о создании Международного фонда по сохранению природного биологического разнообразия. Министерствам туризма, культуры совместно с акимами регионов требуется проработать меры популяризации в каждом регионе точек притяжения для туристов. Поручено создать национальный атлас природного и культурного достояния Казахстана.

МВД совместно с Министерством культуры и информации поручено доработать Концепцию по продвижению идеологии закона и порядка на 2025-2030 г.г., а также разработать новый программный документ по профилактике наркомании и наркопреступности на ближайший период.



Ряд поручений дан по развитию атомной энергетики, театров, кино, наукоградов, модернизации образовательных, медицинских и спортивных объектов.

Кроме того, МЧС и акиматам поручено принять необходимые меры по недопущению масштабных паводков, а также обеспечить круглосуточный мониторинг за обстановкой.