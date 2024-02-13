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Более 1 млрд тенге похитили бухгалтеры школ в Кызылординской области

Сегодня, 10:52
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 10:52
Сегодня, 10:52
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Фото: baigenews.kz

В Кызылординской области осудили руководителя и главного бухгалтера отдела образования Жанакорганского района, а также бухгалтеров 24 школ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

Суд признал бывшего чиновника и бухгалтеров виновными в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в общей сумме более одного миллиарда тенге.

Руководитель и главный бухгалтер отдела образования получили по восемь лет лишения свободы, один из бухгалтеров школ – семь лет, но с отсрочкой наказания на пять лет в связи с нахождением на иждивении малолетнего ребенка.

Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и иных организациях.

Приговор не вступил в законную силу.

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