Более 1 млрд тенге похитили бухгалтеры школ в Кызылординской области
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В Кызылординской области осудили руководителя и главного бухгалтера отдела образования Жанакорганского района, а также бухгалтеров 24 школ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.
Суд признал бывшего чиновника и бухгалтеров виновными в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в общей сумме более одного миллиарда тенге.
Руководитель и главный бухгалтер отдела образования получили по восемь лет лишения свободы, один из бухгалтеров школ – семь лет, но с отсрочкой наказания на пять лет в связи с нахождением на иждивении малолетнего ребенка.
Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и иных организациях.
Приговор не вступил в законную силу.
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