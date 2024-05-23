Завод за 1,7 млрд долларов построят в Шымкенте
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1 млрд. 750 млн. долларов США прямых инвестиций привлекут в промышленную отрасль Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима города Шымкент.
Аким города Шымкент Габит Сыздыкбеков и председатель правления
компании "Fujian Hengwang Investment Co., Ltd" Лю Юньминь подписали меморандум о строительстве в городе металлургического завода. Меморандум заключен в рамках договорённостей, достигнутых по итогам предыдущей встречи.
"На минувшей неделе глава мегаполиса ознакомил инвесторов с индустриальной зоной "Темір", на территории которой планируется построить завод. Следует подчеркнуть, в ходе реализации проекта компания инвестирует в экономику города 1 млрд. 750 млн. долларов США, и откроет тысячу новых рабочих мест", - сообщили в акимате.
Металлургический завод построят в течение пяти лет, в три этапа. Ежегодная производственная мощность составит пять млн. тонн. На предприятии будут использованы самые передовые в мире технологии, обеспечивающие экологическую безопасность.
Глава мегаполиса поблагодарил руководство компании за проявленный интерес к городу и прямые инвестиции в развитие промышленной отрасли. Он также отметил готовность оказать всестороннюю поддержку в реализации проекта, в том числе в подведении необходимой инфраструктуры. В свою очередь, зарубежные инвесторы отметили, что на сегодня в Шымкенте созданы все условия для привлечения инвестиций. В случае успешного запуска завода он намерены реализовать еще ряд других проектов.
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