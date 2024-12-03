Более 1 млрд долларов прямых иностранных инвестиций привлечено в Атыраускую область

В 2024 году Атырауская область привлекла 1,1 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Как сообщил аким региона Серик Шапкенов на пресс-конференции в СЦК, валовой внутренний продукт области за первое полугодие составил 6,7 трлн тенге, а поступления в бюджет региона за 10 месяцев достигли 3,6 трлн тенге, передает BaigeNews.kz.

Объем инвестиций в основной капитал с января по октябрь составил 1,7 трлн тенге. Из них значительную часть составили прямые иностранные вложения.

"В этом году в области запланирована реализация 17 инвестиционных проектов на сумму более 70 млрд тенге, из которых уже завершены восемь на сумму 46 млрд тенге, а остальные девять планируют сдать до конца года", - рассказал аким региона.

Развитие сельского хозяйства

Производство сельскохозяйственной продукции в регионе превысило 95 млрд тенге, а до конца года этот показатель планируют довести до 127 млрд.

"В настоящее время реализуются три крупных проекта в сфере АПК, а в следующем году планируется запустить ещё четыре проекта стоимостью 26 млрд тенге. Также в рамках программы "Ауыл аманаты" из бюджета выделен 761 млн тенге на поддержку 83 инициатив, большая часть которых связана с животноводством", - пояснил Серик Шапкенов.

Поддержка малого и среднего бизнеса

За десять месяцев текущего года по программе "Дорожная карта бизнеса-2025" выделено 41,6 млрд тенге. Эти средства позволили поддержать более 1 000 субъектов малого и среднего бизнеса и создать свыше 500 новых рабочих мест.

Образование и инфраструктура

Аким области сообщил, что в рамках проекта "Комфортная школа" начато строительство девяти школ. Уже открыты две школы на 1 200 и 300 мест, а до конца года планируется завершение строительства школы в селе Водников.

"В следующем году будет завершено строительство остальных шести школ. К 2026 году введем в эксплуатацию еще три объекта образования", - сказал глава региона на пресс-конференции на площадке СЦК.

Здравоохранение: новые объекты и поддержка врачей

В 2024 году в эксплуатацию введено четыре медицинских объекта, до конца года планируется завершить строительство еще 12, а два объекта будут сданы в следующем году.

"Для привлечения врачей увеличены единовременные выплаты: медикам, работающим в сельской местности, выплачивают 10 млн тенге, в районных центрах — 8,5 млн, в областном центре — 5 млн. Благодаря этим мерам в 2024 году было трудоустроено более 140 врачей", - рассказал спикер.

Атырауская область продолжает активно развиваться, привлекая инвестиции, поддерживая предпринимательство и развивая социальную инфраструктуру, подчеркнул Серик Шапкенов на брифинге.

Ранее стало известно, что порядка 1,3 трлн тенге инвестиций привлечено в Астану.