Более 1 млн тенге заплатили казахстанцы за аренду несуществующих квартир
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В Шымкенте задержаны мошенники, которые обманули арендаторов жилья, размещая фальшивые объявления о несуществующих квартирах в интернете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Полиция задержала троих злоумышленников в Шымкенте, которые действовали через популярное приложение для аренды жилья. Они размещали ложные объявления с привлекательными фото квартир, которых на самом деле не существовало. Потенциальные арендаторы, заинтересовавшись предложениями, связывались с мошенниками для получения дополнительной информации. Мошенники предлагали внести задаток или полную предоплату для бронирования жилья, уверяя клиентов в надежности сделок. В результате доверчивые граждане переводили деньги, не подозревая, что оказались жертвами обмана.
Суммарный ущерб, который задержанные успели нанести с августа прошлого года, составил свыше 1 миллиона тенге.
В настоящее время следствие установило их причастность к 20 фактам интернет-мошенничества. У подозреваемых изъяты 11 мобильных телефонов, 15 SIM-карт и ноутбук. Расследование продолжается. Правоохранители напоминают о важности быть внимательными и осторожными при использовании онлайн-платформ.
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