Более 1 млн казахстанцев воспользовались правом на использование пенсионных накоплений - Смаилов

Также премьер-министр рассказал о мерах господдержки для социально-уязвимых слоев населения

На сегодняшний день расходы государства на пенсионную программу составили более 3 трлн тенге. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов на расширенном собрании фракции партии "AMANAT", передаёт BaigeNews.kz.

"Произведено дифференцированное повышение пенсий более 2 млн пенсионеров. Сегодня расходы государства на пенсионную программу составляют более 3 трлн тенге", - сказал Смаилов.

Также, как отметил премьер, по поручению Главы государства пенсионный возраст женщин зафиксирован на уровне 61 года до 2028 года. Связанные с этим дополнительные расходы на пенсионное обеспечение составят более 800 млрд тенге.

"В текущем году гражданам дано право управлять своими пенсионными накоплениями. Вкладчики могут передавать в частные управляющие компании, выбранные ими самостоятельно, 50% от суммы своих пенсионных накоплений. Более 1 млн человек воспользовались своим правом на использование пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение", - отметил он.

С начала текущего года правительством внедрена Цифровая карта семьи. Более 500 тыс. казахстанцев получили проактивную социальную поддержку.

"Для поддержки семей, имеющих детей, увеличен период ухода до 1,5 лет, повышены пособия многодетным матерям. Сегодня эту помощь получают более 750 тыс. матерей. С 1 сентября бесплатным питанием будут обеспечены дети с 1 по 4 классы общеобразовательных школ. Также в текущем году решен вопрос с бесплатным питанием в садиках для 97 тыс. детей из социально уязвимых семей. Таким образом, расходы на дошкольное образование данной категории детей государство взяло на себя", - подчеркнул Смаилов.

По поручению Главы государства лицам с инвалидностью и потерявшим кормильца повышены социальные пособия на 23%.