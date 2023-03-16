Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода

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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан обязала вернуть в собственность государства 31,9 процента акций АО "Алматинский завод тяжёлого машиностроения" ("АЗТМ"), которые ранее принадлежали Болату Назарбаеву, передаёт BaigeNews.kz.

"Признать недействительным договор купли-продажи ценных бумаг от 2 апреля 2009 года, заключённый между Назарбаевым Б.А. и ТОО "PLS-ТМ" в части продажи простых именных акций АО "Алматинский завод тяжёлого машиностроения", составляющих 31,9 процента уставного фонда, заключённого между Назарбаевым Б.А. и ТОО "PLS-ТМ". Привести стороны в первоначальное положение", - указано в постановлении судебной коллегии, опубликованном в судебном кабинете.

Материалами дела установлено, что в 1998 году департамент государственного имущества и приватизации Минфина продал государственный пакет акций АО "АЗТМ" в размере 31,9 прцента от уставного фонда победителю тендера ТОО "Темир Кон" за 105,3 миллиона тенге. По условиям договора "Темир Кон" обязан был сохранить профиль профиля деятельности завода и обеспечить сохранение и увеличение объёмов производства по сравнению с объёмами 1997 года, а также выполнять стандарты технологической и экологической безопасности в работе.

В апреле 2007 года ТОО "Темир Кон" продало Болату Назарбаеву акции завода в количестве 86,7812 процента от уставного капитала АО "АЗТМ", в том числе принадлежавшие ранее государству 31,9 процента госпакета. Уж в апреле 2009 года Назарбаев продал пакет акций ТОО "PLS-ТМ" без соблюдения исполнения условий первоначального договора купли-продажи.

"Став собственником государственного пакета акций, Назарбаев принял на себя обязательства по исполнению особых условий Договора. Обязательства Болата Назарбаева по сохранению профиля деятельности завода, увеличению объёмов производства, выполнению стандартов безопасности на момент заключения договора с ТОО "PLS-ТМ" не были прекращены", - отметили в суде.

В суде отметили, что учитывая все аспекты дела, Болат Назарбаев не вправе был отчуждать ТОО "PLS-ТМ" спорные акции без согласия Комитета госимущества и приватизации.