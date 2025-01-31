Болат Жамишев покинул фонд ”Қазақстан халқына”
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Болат Жамишев, возглавлявший Общественный фонд "Қазақстан халқына" на протяжении трех лет, покинул свою должность в связи с завершением срока полномочий, передаёт BaigeNews.kz. Он занимал этот пост с января 2022 года и внес значительный вклад в становление и развитие фонда.
Под руководством Болата Жамишева благотворительные проекты фонда способствовали развитию системы здравоохранения, улучшению образования в сельской местности, социальной поддержки населения, а также установлению новых стандартов и кардинальному повышению качества жизни казахстанцев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил работу фонда "Қазақстан халқына", согласно информации, опубликованной на официальном сайте Акорды.
Комментируя свое решение, Болат Жамишев отметил: "Работа в фонде стала для меня большой честью и ответственностью. Я искренне благодарен всем, кто поддерживал наши инициативы. Вместе мы добились значительных результатов, и я уверен, что фонд продолжит свое развитие под руководством нового руководства. Благодарю всех партнеров, доноров и сотрудников за их вклад в наше общее благое дело".
Самое читаемое
- Авиакатастрофа в США: известные российские фигуристы находились на борту самолета
- Сжигателя Корана застрелили во время прямой трансляции в ТикТок
- Девочку избили до сотрясения мозга на катке в Алматы
- Безжалостный расстрел в Афганистане: погибли 10 человек, в том числе дети
- Крушение самолета в США: 18 тел извлечены из воды