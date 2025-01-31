Болат Жамишев, возглавлявший Общественный фонд "Қазақстан халқына" на протяжении трех лет, покинул свою должность в связи с завершением срока полномочий, передаёт BaigeNews.kz. Он занимал этот пост с января 2022 года и внес значительный вклад в становление и развитие фонда.

Под руководством Болата Жамишева благотворительные проекты фонда способствовали развитию системы здравоохранения, улучшению образования в сельской местности, социальной поддержки населения, а также установлению новых стандартов и кардинальному повышению качества жизни казахстанцев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил работу фонда "Қазақстан халқына", согласно информации, опубликованной на официальном сайте Акорды.

Комментируя свое решение, Болат Жамишев отметил: "Работа в фонде стала для меня большой честью и ответственностью. Я искренне благодарен всем, кто поддерживал наши инициативы. Вместе мы добились значительных результатов, и я уверен, что фонд продолжит свое развитие под руководством нового руководства. Благодарю всех партнеров, доноров и сотрудников за их вклад в наше общее благое дело".