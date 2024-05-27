"Болашак" проводит масштабные проверки стипендиатов незаконно находящихся за рубежом

Ситуацию со стипендианткой, "повесившей" многомиллионные долги перед государством на гарантов, прокомментировали в АО "Центр международных программ", передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе центра сообщили, что на основании решения республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом №34-4.10 от 14 декабря 2015 года Валерии Гавриленко присуждена международная стипендия Президента Республики Казахстан "Болашак" для обучения в Великобритании в University of Liverpool по программе "Магистратура" по специальности "Strategic Communication". В 2016-2017 году академическое обучение пройдено.

Согласно условиям заключённого договора, стипендиат взял обязательства по предоставлению диплома об окончании обучения, возвращению в Казахстан после завершения обучения и осуществлению трудовой деятельности по специальности на территории Казахстана.

"Для обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных договором, стипендиат обязуется предоставить в "залог" недвижимое имущество, оценочная стоимость которого не менее общей стоимости обучения. В случае не покрытия общей стоимости академического обучения на оставшуюся сумму, не обеспеченную залоговым имуществом, стипендиат предоставляет трудоспособных "гарантов", обеспечивающих исполнение обязательств стипендиата по завершению обучения", - пояснили процедуру в центре.

Гавриленко предоставила два объекта недвижимости в качестве залога. Однако их стоимость не покрывала расходы на обучение. Поэтому за стипендиата официально поручились два "гаранта" - М.А.Дарибаева, Н.А. Воробьёва, с которыми Центром заключены договоры гарантии.

"Согласно пунктам 2.1, 2.2 Договора гарантии Дарибаева и Воробьёва приняли на себя полную солидарную ответственность за исполнение всех обязательств по договору на организацию обучения, а также пунктом 2.4 Договора определено, что в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения стипендиатом обязательств перед Центром, при неудовлетворении стипендиатом требования об исполнении обязательства Центр вправе заявить указанное требование в неисполненной части гаранту", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что для качественного мониторинга стипендиатов проводят "ряд мер по выявлению нарушений".

"По результатам служебного расследования выявлено, что 13 мая 2019 года бывшим президентом Центра Мелдешовым Ж., вице-президентом Алпысбай М., начальником юридического департамента Шарамбаевым А. выдано уведомление о снятии залога с недвижимого имущества в связи с полным исполнением обязательств стипендиата. То есть через год осуществления трудовой деятельности на территории РК. После выявления фактов, Центром неоднократно направлены заявления в соответствующие органы в отношении бывших должностных лиц Центра по фактам служебного подлога для принятия соответствующих мер и привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности", - заявили в АО "Центр международных программ".

В апреле 2024 года Центром направлены письма в КНБ и МВД для установления фактического местонахождения Валерии Гавриленко.

В данный момент Центром ведётся работа по "возвращению стипендиатов" программы "Болашак", пребывающих в других странах, не исполняющих договорные обязательства перед государством.

"Центр проводит масштабную и системную работу по возращению средств от лиц, лишённых стипендии, и установлении стипендиатов, которые незаконно находятся за рубежом и отклоняются от исполнения договорных обязательств. Из 13 тысяч выпускников программы "Болашак" менее 1% не смогли окончить обучение или не выполнили трудовые обязательства перед государством и были лишены стипендии. Центром ежемесячно возвращается в государственный бюджет около 200 млн тенге. В 2023 году в бюджет возвращено 1,9 млрд тенге, по состоянию на 27 мая 2024 года – 716 млн тенге, 43 человека полностью погасили свой долг перед государством", - сообщили в центре.

Там также заверили, что на постоянной основе предоставляют полную информацию о проводимой работе "гарантам".