Боксёры-профессионалы наделали шума на Чемпионате РК по боксу среди любителей

Фото: olympic.kz

Спортсмены сразу из 11 регионов возвращаются домой с золотыми медалями Чемпионата Казахстана по боксу. Победители и призёры данных соревнований по традиции становятся основными кандидатами в сборную страны. Корреспондент BaigeNews.kz подвёл итоги турнира.

Недавно в Иордании завершился Чемпионат Азии по боксу, откуда женская и мужская сборные на двоих выиграли 21 медаль, в том числе шесть наград высшего достоинства. По решению тренерского штаба, победителей и призёров континентального турнира освободили от участия в Чемпионате Казахстана. Единственным звёздным участником республиканского первенства стал бронзовый призёр Чемпионата Азии Санатали Тольтаев в весе до 63,5 кг, который уверенно выиграл титул чемпиона страны.

В отсутствии лидеров ярко проявили себя молодые боксёры, в каждой весовой категории состоялись захватывающие бои. Ещё одним событием стало участие в Чемпионате Казахстана представителей профессионального бокса. Фарух Тохтасунов (71 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг) выиграли бронзовые награды турнира, а Жандос Несипжан и Мирас Ертанов оставились в шаге от медалей в четвертьфинале. Все они выступают под эгидой промоутерской компании Lucky cent, и для них сезон не окончен – 24 декабря они выступят перед алматинской публикой на вечере профессионального бокса. Их наставник Владимир Ким подвёл итоги первенства страны. По его словам, чемпионат Казахстана по боксу среди любителей прошёл на хорошем уровне в праздничной атмосфере. Турнир посетили олимпийские чемпионы, знаменитые наставники в качестве почётных гостей турнира.

"Это мотивировало ребят, все регионы приехали заряженными на победу. Бои были очень плотными, ярких моментов оказалось немало, запомнились нокдауны в некоторых боях. Я думаю, что этот Чемпионат запомнится качественными боями, в первую очередь", - сказал Владимир Ким.

Наставник отмечает, что на завершившемся Чемпионате Казахстана хорошо проявили себя боксёры из алматинского региона. Команды Алматы и Алматинской области были одними из лидеров в итоговом протоколе.

"Чемпионат Казахстана доказал, что если раньше лидерами были Астана, Мангистауская область, то в этот раз победители и призёры представляют разные регионы страны. Впереди -Чемпионат мира и Азиада, и мы надеемся, что на них страну представляли сильнейшие, Павлодар – зеркало наших будущих побед на крупнейших соревнованиях", - считает В. Ким.

Сегодня новоиспечённые призёры сосредоточили силы на подготовку к вечеру бокса 24 декабря в Алматы с участием Батыра Джукенбаева, Садриддина Ахмедова. На одном событии со звёздами профессионального бокса выступят Жандос Несипбай, Мирас Ертанов, Ертуган Зейнулинов, и они обещают, что покажут незабываемое шоу.