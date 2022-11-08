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Боксёры из Казахстана гарантировали 21 медаль на чемпионате Азии Сегодня, 16:55
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Боксёры из Казахстана гарантировали 21 медаль на чемпионате Азии

В Аммане продолжается чемпионат Азии по боксу. 21 представитель команды Казахстана пробился в полуфинал и гарантировал себе медаль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В 1/2 финала вышли:

До 48 кг. Алуа Балкибекова

До 50 кг. Назым Кызайбай 

До 52 кг. Жазира Оракбаева

До 54 кг. Жайна Шекербекова

До 57 кг. Карина Ибрагимова

До 66 кг. Мадина Нуршаева

До 70 кг. Дарига Шакимова

До 81 кг. Гульсая Ержан 

Свыше 81 кг. Ляззат Кунгейбаева

Мужчины

До 48 кг. Санжар Ташкенбай

До 51 кг. Сакен Бибосынов

До 54 кг. Махмуд Сабырхан

До 57 кг. Серик Темиржанов 

До 60 кг. Саматали Тольтаев

До 67 кг. Дулат Бекбауов

До 71 кг. Асланбек Шымбергенов

До 75 кг. Нурканат Райыс

До 80 кг. Нурбек Оралбай

До 86 кг. Сагындык Тогамбай

До 92 кг. Айбек Оралбай

Свыше 92 кг. Камшыбек Кункабаев

Полуфинальные бои пройдут 9 и 10 ноября.

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#бокс #спорт #чемпионат Азии
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:55
213
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