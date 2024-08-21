Боксёру Нурбеку Оралбаю вручили внедорожник в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек поздравил серебряного призёра Олимпийских игр Нурбека Оралбая с успешным выступлением в Париже и вручил ему автомобиль, передаёт BaigeNews.kz.

"Встретились с серебряным призёром Олимпийских игр в Париже Нурбеком Оралбаем и его тренером Аскаром Еркебаевым. Нурбек достойно представил нашу страну и город! За его успехом стоят тысячи часов тренировок, поддержка семьи, тренера и родных людей, вера в себя! За счёт спонсоров вручили Нурбеку Оралбаю ключи от автомобиля Land Rover Defender, тренеру - сертификат на 10 миллионов тенге. Желаю всем спортсменам дальнейших побед!" - сообщил аким Астаны.