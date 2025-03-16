Казахстанка Виктория Графеева в весе до 60 кг стала серебряным призером чемпионата мира по боксу среди женщин в сербском Нише, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В финале спортсменка потерпела поражение от Нунэ Асатрян, выступающей за команду России.

Соперница выиграла поединок единогласным решением судей.

Добавим, что у Казахстана теперь четыре медали. Первыми стали Назым Кызайбай (до 48 кг) и Алуа Балкибекова (до 50 кг). Наталья Богданова (до 70 кг) завершила чемпионат мира на третьем месте.

После исторической победы трёхкратную чемпионку мира Назым Кызайбай поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.