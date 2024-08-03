Боксёр Сакен Бибосынов не смог выйти в полуфинал Олимпиады-2024

Казахстанский боксёр Сакен Бибосынов, выступающий в весе до 51 килограмма, не смог выйти в 1/2 финала Олимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

На пути к медали Сакена остановил Хасанбой Дусматов из Узбекистана. Поединок боксёров был напряженный. Казахстанец выиграл первый раунд со счетом 3:2. Во второй раунде, с таким же счетом, был сильнее Дусматов.

В решающей трехминутке судьи отдали победу Дусматову - 5:0. Он и стал победителем боя, выиграв раздельным решением судей - 3:2.