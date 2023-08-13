Боксёр по прозвищу "Адай" вернётся на ринг после трехлетнего простоя

Казахстанский боксер Уалихан "Адай" Бисенкулов анонсировал свой бой на DAZN, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Известно, что Бисенкулов (11-2, 10 КО) вернётся на ринг после трехлетнего простоя. Он выступит на вечере бокса в Актау 26 августа, где сразится с азербайджанцем Казимом Умудовым (5-5, 2 КО). Этот поединок будет показан на стриминговой платформе DAZN.

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Свой последний бой "Адай" провёл в декабре 2020 года: он выступил на вечере бокса в Алматы, где победил единогласным решением судей казахстанца Михаила Криницына (11-11-2, 7 КО). С тех пор Бисенкулов не дрался.

Что касается его будущего соперника, то Казим Умудов в последний раз выходил на ринг в апреле 2022 года и удосрочил в первом раунде своего соотечественника, Эльнара Хусейнова (0-3).