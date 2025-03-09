  • 9 Марта, 21:51
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Боксёр Ныгман Ныгмет добыл для Казахстана ещё одно золото в Черногории

Он сразился с представителем Кыргызстана Амантуром Джумаевым.

Сегодня, 20:55
АВТОР
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sports.kz Сегодня, 20:55
Сегодня, 20:55
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Фото: sports.kz

Казахстанский боксер Ныгман Ныгмет стал победителем международного турнира "Жемчужина Адриатики" в Будве (Черногория), который имеет статус молодежного Кубка мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финальном поединке в весовой категории до 57 килограммов Ныгмет сразился с представителем Кыргызстана Амантуром Джумаевым и победил его раздельным решением судей — 3:1.

Таким образом, Ныгман Ныгмет завоевал золотую медаль на молодежном Кубке мира, а Амантур Джумаев завершил выступление на турнире с "серебром". Добавим, что это третье золото сборной Казахстана: ранее награды высшей пробы также завоевали Регина Тибенева (57 кг) и Акбота Есимбекова (66 кг). 

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