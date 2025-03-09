Казахстанский боксер Ныгман Ныгмет стал победителем международного турнира "Жемчужина Адриатики" в Будве (Черногория), который имеет статус молодежного Кубка мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финальном поединке в весовой категории до 57 килограммов Ныгмет сразился с представителем Кыргызстана Амантуром Джумаевым и победил его раздельным решением судей — 3:1.

Таким образом, Ныгман Ныгмет завоевал золотую медаль на молодежном Кубке мира, а Амантур Джумаев завершил выступление на турнире с "серебром". Добавим, что это третье золото сборной Казахстана: ранее награды высшей пробы также завоевали Регина Тибенева (57 кг) и Акбота Есимбекова (66 кг).