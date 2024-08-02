Боксёр Нурбек Оралбай вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль

Казахстанский боксёр Нурбек Оралбай, выступающий в весе до 80 килограммов, победил в четвертьфинале Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он выбил из турнира Мурада Аллахвердиева из Азербайджана.

Нурбек здорово начал бой. Уверенно забрал первый раунд (4:1). Во втором казахстанец был ещё более убедительным - 5:0. В заключительной трёхминутке Нурбек выиграл со счетом 3:2, завершив бой в свою пользу. Он победил единогласным решением судей.

Таким образом, Оралбай вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.