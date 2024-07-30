Боксёр Нурбек Оралбай побывал в нокдауне, но вышел в 1/4 финала Олимпиады
Сегодня, 19:52
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Сегодня, 19:52Сегодня, 19:52
157Фото: Турар Казангапов
Казахстанский боксёр Нурбек Оралбай одержал победу в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В первом поединке Оралбай встретился с Каллумом Питерсом из Австралии.
Казахстанец хорошо провёл стартовый раунд, выиграв его со счётом 5:0. Он завладел преимуществом, которое необходимо было удержать до конца боя.
Однако второй раунд точно с таким же счётом забрал Питерс, отправив Нурбека в нокдаун.
В итоге всё решалось в заключительной трёхминутке. С трудом Оралбай прошел в 1/4, победив раздельным решением (3:2).
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