Боксёр Нурбек Оралбай побывал в нокдауне, но вышел в 1/4 финала Олимпиады

Казахстанский боксёр Нурбек Оралбай одержал победу в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В первом поединке Оралбай встретился с Каллумом Питерсом из Австралии.

Казахстанец хорошо провёл стартовый раунд, выиграв его со счётом 5:0. Он завладел преимуществом, которое необходимо было удержать до конца боя.

Однако второй раунд точно с таким же счётом забрал Питерс, отправив Нурбека в нокдаун.

В итоге всё решалось в заключительной трёхминутке. С трудом Оралбай прошел в 1/4, победив раздельным решением (3:2).