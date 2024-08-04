Боксёр Нурбек Оралбай поборется за "золото" Олимпиады-2024

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай в весе до 80 килограммов одержал победу в полуфинале Олимпийских игры-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В этом раунде он встречался с Кристианом Пиналесом из Доминиканы.

Нурбек в первом раунде оказался сильнее соперника, выиграв со счетом 3:2. Точно также завершилась и вторая трехминутка.

Оралбаю оставалось не сбавлять, довести поединок до победы, так как он владел преимуществом. В итоге это ему удалось. Нурбек вышел в финал и поборется за золотую медаль. Он победил раздельным решением судей - 3:2.

Соперник определится во втором полуфинале.