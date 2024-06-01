Боксёр Мухаммедсабыр Базарбайулы будет биться в Таиланде за путёвку на Олимпиаду

Казахстанский боксёр Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 килограмма) приблизился к завоеванию олимпийской путевки на отборе в Бангкоке (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В его весовой категории разыгрываются пять квот. Четыре из них получили боксеры, которые выиграли четвертьфинальные бои. Еще одну между собой поделят те, кто потерпел неудачу в 1/4.

Казахстанец не смог выйти в полуфинал и квалифицироваться на Игры. В итоге ему предстояло провести два победных боя, чтобы завоевать путевку.

В первом поединке ему противостоял Хосе Мануэль Вифара из Колумбии. Стартовый раунд остался за Мухаммедсабыром, однако второй забрал соперник. В итоге все решилось в заключительную трехминутку - Базарбайулы выиграл раздельным решением.

В бою за олимпийскую квоту он будет биться против Александру Паращива (Молдова).